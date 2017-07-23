Немецкий министр приветствует шаги ЕС по принятию санкций против Польши

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с судебной реформой в стране.Bild am Sonntag. Политик приветствует тот факт, что "Еврокомиссия рассматривает конкретные санкции".
Маас также предупредил польские власти о том, что "тот, кто мало уважает правовое государство, смиряется с тем, что политически изолирует себя".
В настоящее время на рассмотрении президента Польши находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, сенат Польши принял законопроект, реформирующий работу верховного суда страны.