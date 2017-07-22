Магистральные улицы Твери отремонтируют при поддержке Москвы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Москва поможет Тверской области отремонтировать магистральные дороги областного центра, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Детали дорожных работ обсуждались 22 июля на совещании главы региона с руководителями региональных отраслевых министерств.

"Накануне я обсудил вопросы ремонта улиц Твери с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Достигнута договоренность о проведении работ в два этапа. Первый этап – замена в 2017 году дорожного покрытия на ключевых магистралях Твери. На втором этапе будет подготовлен проект обустройства тротуаров, бордюров, коммуникаций, в том числе, дорожного освещения. И уже на следующий год мы продолжим приводить город в порядок, исходя из современной концепции и качественной документации. Тверь должна быть достойным соседом российской столицы", — сказал губернатор.

Руденя отметил, что в рамках соглашения о сотрудничестве правительств Тверской области и Москвы столица окажет финансовую поддержку реализации первого и второго этапов ремонта магистралей. Осуществлять дорожные работы будет ГБУ Москвы "Автомобильные дороги".

"У компании есть большой опыт, техника и, самое главное, – технологии ремонта, чтобы мы каждый год ямы не латали", — добавил Руденя.

По его словам, с госкомпанией "Автодор", которая ведет в регионе строительство скоростной трассы М-11, достигнута договоренность о поставках асфальта высокого качества.

Работы охватят магистрали от площади Гагарина до трассы М-10 в Мигалово общей протяженностью свыше 10 километров. Это улицы Вагжанова, Советская, Софьи Перовской, проспекты Калинина и Ленина, улица 50 лет Октября. На всей трассе предполагается демонтаж трамвайных рельсов.

Вторая артерия, на которой будет проведен ремонт, – Тверской проспект от площади Капошвара до моста через Волгу. Здесь трамвайные рельсы будут сохранены.

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