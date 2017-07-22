Генсек ОПЕК считает, что встреча технического комитета была очень успешной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Встреча технического комитета по мониторингу выполнения соглашения по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) прошла продуктивно, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Это было самое продуктивное заседание", — сказал Баркиндо.

Он отметил, что выполнение соглашения по сокращению добычи нефти "превосходное".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.