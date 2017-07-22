В Мексике призвали не сравнивать торговые переговоры с США с боксом

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил в пятницу, что его страна готова к началу переговоров с США о будущем соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), но призвал не сравнивать их с боксом.

Первый этап переговоров пройдет 16-20 августа, сообщила ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что США будут стремиться к заключению лучшего соглашения, которое позволит сократить торговый дефицит страны и будет честным по отношению ко всем американцам. По сообщению офиса представителя США, оно должно улучшить доступ американским компаниям на рынки Мексики и Канады.

"Мы более чем готовы, я бы не называл это раундом, потому что это не боксерский поединок, но мы готовы – с очень ясными и конкретными идеями, как сделать из NAFTA соглашение XXI века с современными и адекватными новым реалиями главами", – заявил Гуахардо журналистам.

По словам министра, всего переговоры могут занять от шести до девяти этапов, сроки которых пока до конца не определены.

Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя рынки США, Канады и Мексики. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.