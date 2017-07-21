Нефть марки Brent дешевеет накануне встречи министерского комитета ОПЕК+

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть по-прежнему снижаются в пятницу вечером, поскольку инвесторы ожидают встречу министерского комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,86% — до 47,89 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов ее стоимость снижалась на 3%, до 47,82 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,77% — до 45,62 доллара за баррель.

Нефть дешевеет в пятницу вечером на ожидании инвесторами встречи министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Мероприятие состоится 24 июля в Санкт-Петербурге. По наблюдениям аналитиков, многие трейдеры в преддверии этого события убеждены, что рынок вряд ли сможет сбалансироваться в ближайшее время.

Трейдеры также отыгрывают данные консалтинговой компании Petro-Logistics о том, что объем поставок нефти стран-членов ОПЕК в июле может превысить 33 миллиона баррелей в сутки. При этом аналитики ожидают увеличения показателя добычи в рамках картеля на 145 тысяч баррелей в день по отношению к июню и превышения более чем на 600 тысяч баррелей в сутки среднего уровня за первую половину 2017 года.

На этом фоне участники рынка почти не отреагировали на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) об уменьшении числа буровых установок в США за прошедшую неделю. ВHGE сообщила ранее в пятницу, что по итогам завершившейся 21 июля рабочей недели число буровых установок в США снизилось на две штуки, или на 0,21%, до 950 единиц.

В годовом выражении число буровых установок выросло на 488 штук, или в 2,06 раза. Число нефтяных буровых установок уменьшилось при этом на одну, или на 0,13%, до 764 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю также на одну единицу, или на 0,53%, до 186 единиц.