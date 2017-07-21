Тамбовские власти помогут "Моршанскхиммашу" в привлечении инвестиций

ТАМБОВ, 21 июл – РИА Новости. Управление заводом "Моршанскхиммаш", находящемся в сложной экономической ситуации, будет передано специально созданной компании ООО "Комплектхиммаш", в которую войдут новый инвестор и областное госпредприятие "Тамбовская управляющая компания", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Тамбовской области.

"Тамбовские власти по инициативе губернатора Александра Никитина предприняли очередные шаги в поддержку Моршанскхиммаша", который в настоящее время не справляется со своими обязательствами, в том числе, по выплате зарплаты. В пятницу облдума одобрила предложение администрации создать управляющую компанию ООО "Комплектхиммаш", которая должна привлечь дополнительные инвестиции в развитие завода. В нее войдут новый инвестор, информация о котором пока не разглашается, и госпредприятие "Тамбовская управляющая компания", — сказал собеседник агентства.

По его словам, новый инвестор обладает необходимыми критериями для участия в тендерах по профилю моршанского завода и обещает обеспечить загрузку производства.

"Завод с 85-летней историей нуждается в серьезной модернизации производственной базы. К сожалению, инвесторы, которые приобретали его, мало внимания уделяли этому вопросу, к тому же довели ситуацию с задолженностью по налогам, коммунальным платежам, зарплате до критического уровня. Поэтому мы вынуждены расторгнуть договор с ООО "Альфа-ТЭК" и взять на себя ответственность по выводу предприятия из кризиса", — цитирует пресс-служба замглавы администрации области, председателя областного комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова.

В пресс-службе уточнили, что завод "Моршанскхиммаш" является градообразующим предприятием, на котором трудятся 370 человек. Завод производит емкостное, теплообменное, колонное оборудование для нефтегазовой, химической, нефтехимической промышленности, атомной энергетики.

"Региональные власти уже дважды спасали предприятие от банкротства, изыскивая средства на процедуру оздоровления и проводя поиск инвестора. В 2016 году с приходом владельца ООО "Альфа-ТЭК" завод исполнил ряд заказов для авиационной, нефтегазовой и атомной промышленности. Однако, несмотря на профильные преимущества, "Моршанскхимаш" не выдерживает конкуренции за производственные заказы из-за недостатка формальных критериев для допуска к участию в тендерах, нехватки оборотных средств, отсутствия должного уровня модернизации производства", — добавил представитель пресс-службы.

Глава области заявил, что уверен в большом потенциале завода и считает необходимым поддержать его в трудной ситуации. "Я уверен в профессионализме работников "Моршанскхимаша". Речь идет об опытных кадрах, о семьях, поэтому власть не может быть безучастной. Мы нашли оптимальное решение, будем оказывать необходимое содействие новому инвестору и надеемся вместе преодолеть кризис, — приводит пресс-служба слова Никитина.

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