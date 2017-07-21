Путин: доход несовершеннолетних от изобретений с патентом надо легализовать

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает, что доход несовершеннолетних, создавших какие-либо запатентованные изобретения, должны быть легализован.

"Что касается защиты патентной, то здесь я, честно говоря, не вижу проблем. Здесь не вижу никаких ограничений. Если человек изобрел в любом возрасте, какая разница?… Это изобретение должно быть защищено. Уже здесь, не привлекая никаких финансовых ресурсов, можно получать и доход, нужно, чтобы этот доход был легализован", — сказал Путин во время общения с воспитанниками "Сириуса".

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>