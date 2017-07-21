Путин считает, что сейчас мало шансов реализовать идею мировой валюты

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи, что сейчас мало шансов реализовать идею мировой валюты, но в будущем это возможно.

"Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать сейчас", — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как он относится к созданию мировой валюты.

Он добавил, что "сегодня это сложно реализуемый проект, но в будущем это, конечно, возможно, и если об этом в будущем думать, то в этом смысле ничего даром не пропадет".