Новикомбанк выделил промышленным предприятиям свыше 90 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новикомбанк выделил промышленным предприятиям финансирование на сумму свыше 90 миллиардов рублей, сообщила председатель правления банка Елена Георгиева.

"По состоянию на 1 июля 2017 года объем финансирования, выделенного банком промышленным предприятиям, превысил 90 миллиардов рублей, в том числе по линии авиастроения и авиационного приборостроения — 48 миллиардов рублей. Кроме того, Банк предоставил предприятиям авиационной отрасли гарантии, объем которых превышает 10 миллиардов рублей", — сказала она.

На этой неделе в подмосковном Жуковском проходит Международный авиационно-космический салон. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Подводя итоги работы Новикомбанка на МАКС, Георгиева отметила, что банк после трех дней работы подписал уже 15 соглашений, при чем, большая часть из них наполнена конкретным содержанием в виде кредитов и банковских гарантий.

В частности, она отметила соглашение с компанией "Авиакапитал-Сервис" о финансировании поставок современных отечественных самолетов МС-21 российским авиакомпаниям, объем инвестиций составит 3,8 миллиардов долларов.

"Также во второй день МАКСа мы подписали соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 2 миллиарда рублей одному из ведущих российских разработчиков газотурбинных двигателей АО "ОДК-Климов". Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве по развитию комплексного банковского обслуживания с "Роскосмосом" и "Объединенной двигателестроительной корпорацией".