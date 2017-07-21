ФАС: идея вернуть рекламу алкоголя в СМИ требует дополнительного изучения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что вопрос возврата рекламы алкоголя в СМИ требует дополнительного изучения, чтобы не нарушить баланс интересов на рынке, заявил РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Кашеваров заметил, что к вопросу о размещении рекламы алкогольной продукции в СМИ следует подходить внимательно. "Ограничения, которые действуют в настоящий момент, направлены на поддержание баланса интересов предпринимателей по информированию о своей продукции и интересов потребителей по защите их жизни и здоровья. Реклама алкогольной продукции сейчас не запрещена полностью, она допускается к распространению отдельными способами. Необходимость изменения баланса интересов в пользу предпринимательского сообщества в этой сфере требует дополнительного изучения", — рассказал он.
При выявлении размещения такой рекламы запрещенным способом, реклама пресекается антимонопольными органами. Так, например, ФАС признал рекламой алкогольной продукции, нарушающей закон о рекламе, информацию о водке "Хортица" (в виде дорожного указателя), которая была размещена в фильме "Вий", при этом не была содержательно связана с сюжетом фильма, то есть была неорганично интегрированной напомнил Кашеваров.
Как писала 10 июля газета "Известия", Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях.