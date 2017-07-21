ФАС: идея вернуть рекламу алкоголя в СМИ требует дополнительного изучения

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что вопрос возврата рекламы алкоголя в СМИ требует дополнительного изучения, чтобы не нарушить баланс интересов на рынке, заявил РИА Новости замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В четверг замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил РИА Новости, что министерство не считает опасным возвращение рекламы алкоголя в СМИ: надо просто воспитывать в населении культуру потребления спиртных напитков и одновременно помогать отечественным производителям выходить на этот рынок. Он также подчеркнул, что запрет рекламы алкоголя "ставит крест на любых попытках выхода на рынок отечественных производителей". Аналогичного мнения Волин придерживается и относительно демонстрации в кинофильмах скрытой рекламы алкоголя.

Кашеваров заметил, что к вопросу о размещении рекламы алкогольной продукции в СМИ следует подходить внимательно. "Ограничения, которые действуют в настоящий момент, направлены на поддержание баланса интересов предпринимателей по информированию о своей продукции и интересов потребителей по защите их жизни и здоровья. Реклама алкогольной продукции сейчас не запрещена полностью, она допускается к распространению отдельными способами. Необходимость изменения баланса интересов в пользу предпринимательского сообщества в этой сфере требует дополнительного изучения", — рассказал он.

Замглавы ФАС заметил, что в случае, если в произведении науки или искусства размещается неорганично интегрированная информация об алкогольной продукции, такая информация может быть признана рекламой.

При выявлении размещения такой рекламы запрещенным способом, реклама пресекается антимонопольными органами. Так, например, ФАС признал рекламой алкогольной продукции, нарушающей закон о рекламе, информацию о водке "Хортица" (в виде дорожного указателя), которая была размещена в фильме "Вий", при этом не была содержательно связана с сюжетом фильма, то есть была неорганично интегрированной напомнил Кашеваров.

Как писала 10 июля газета "Известия", Министерство здравоохранения России предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции, в которой спиртное или его логотипы демонстрируются в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях.