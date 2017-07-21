Кремль не стал комментировать сделку Schlumberger и EDC

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможная сделка по покупке Schlumberger доли в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) относится к компетенции комиссии по иностранным инвестициям, это вопрос правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

EDC в четверг объявила, что ее акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% акционерного капитала. Соглашение потребует одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России. Schlumberger пыталась совершить сделку еще в 2015 году, однако тогда российские власти ее не согласовали.

"Вы задаете мне вопрос, который находится в компетенции комиссии по иностранным инвестициям, и вы знаете, что эта комиссия является правительственной. соответственно, нужно вопрос в кабинет министров адресовать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, говорит ли вторая попытка Schlumberger купить 51% акций EDC о том, что отношение российских властей по поводу этой возможной сделки изменилось.

EDC — крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.