Архангельская область осенью получит два новых пассажирских самолета

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июл — РИА Новости. Два новых ближнемагистральных самолета Л-410 получит Архангельская область этой осенью согласно заключенному на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 соглашению региона с государственной транспортной лизинговой компанией, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе пояснили, что новая техника закупается в соответствии с концепцией развития воздушных перевозок Архангельской области.

Появление новых воздушных судов позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить авиационную безопасность.

"Архангельская область продолжает последовательную реализацию концепции развития малой авиации. Появление новых самолетов открывает возможности для дальнейшего наращивания объемов внутриобластных пассажирских перевозок, что, учитывая географические особенности региона, играет немаловажную роль в дальнейшем повышении качества жизни северян", — цитирует пресс-служба губернатора Поморья Игоря Орлова.

Парк Второго Архангельского авиаотряда, куда прибудут новые машины, состоит из 10 самолётов АН-2 и трёх самолётов Л-410. Все они задействованы на внутрирегиональных пассажирских перевозках. Помимо этого, в авиаотряде насчитывается ещё 12 вертолётов Ми-8Т и Ми-8МТВ, а также три вертолёта Ми-26Т.

Новые самолеты планируется задействовать на наиболее социально значимых направлениях. По данным пресс-службы, власти региона в этом году выделили из областной казны субсидии на внутрирегиональные авиаперевозки в размере 81 миллиона рублей.

Другие новости региона читайте здесь