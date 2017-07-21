Три фракции Госдумы просят перенести принятие закона о "лесной амнистии"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил донести до кабмина сведения о том, что парламентские фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" выступили против принятия правительственного законопроекта о "лесной амнистии" в третьем чтении в пятницу и просят перенести его на осень.

В ходе пленарного заседания Госдумы КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" выступили против принятия в пятницу в окончательном чтении законопроекта о "лесной амнистии", так как у депутатов нет на руках документов к данному проекту к третьему чтению и не была проведена экспертиза законопроекта. Председатель профильного комитета ГД по природным ресурсам Николай Николаев обещал раздать текст необходимых документов в ходе заседания.

"Давайте попросим уполномоченного представителя правительства проинформировать правительство, что три фракции Госдумы считают, что данный вопрос нужно будет перенести на осень. Этот вопрос стоит у нас одним из последних в нашей повестке, за это время возможно донести такую информацию", — заявил на это Володин.

Он отметил, что это необходимо сделать, так как "консенсуса по данному вопросу и солидарной поддержки, как это было по закону о реновации и другим вопросам, нет".

Представители оппозиционных партий высказали критические замечания в связи с тем, что ряд поправок были предложены к документу во втором чтении уже в ходе пленарного заседания 20 июля.

Елена Драпеко (СР) считает, что парламентарии были "не в состоянии" прочитать тексты, которые они получили "за пять минут перед голосованием". Она обратилась к Володину с просьбой внести соответствующие изменения в регламент нижней палаты парламента, чтобы "такие случаи не могли больше повториться". Спикер Госдумы поручил комитету палаты по регламенту разработать такие предложения и внести их на рассмотрение в осеннюю сессию.

Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект о "лесной амнистии", позволяющий легализовать участки, в частности дачников, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.