"Швабе" и китайская CASIC подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании подписали российский оптико-электронный холдинг "Швабе" и китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности CASIC, сообщает пресс-служба холдинга.

В рамках меморандума "Швабе" и CASIC будут сотрудничать в области электронно-компонентной базы. Китайская корпорация заинтересована в использовании высокотехнологичных изделий холдинга.

"Мы провели продуктивные переговоры с корпорацией в рамках 13-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2017, итогом которых стало подписание меморандума. Данное сотрудничество даст возможность холдингу нарастить объем производства различной оптической продукции, а также позволит нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Пресс-служба холдинга отмечает, что CASIC входит в десятку крупнейших корпораций военно-промышленного комплекса Китая. Она занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры, информационных систем и систем связи военного и гражданского назначения, а также аэрокосмической продукции — космических аппаратов, ракетной техники, спутникового оборудования, радиолокационных станций. Также корпорация осуществляет управление национальным Центром данных спутников дистанционного зондирования Земли.