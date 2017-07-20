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Экономика

МАКС-2017: деловая программа завершена подписанием контрактов и соглашений

23:1920.07.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамолет национальной пилотажной группы ОАЭ Fursan Al Emarat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017Самолет национальной пилотажной группы ОАЭ Fursan Al Emarat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Третий день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском стал последним для реализации деловой программы выставки. В итоге большинство заявленных контрактов и соглашений подписаны, потенциальным заказчикам представили новые разработки в сфере вооружений и военной техники. Официальные лица сделали на мероприятии ряд важных заявлений.

Международный авиационно-космический салон проходит раз в два года с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Открытие международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Историческое событие

Главком Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил в ходе салона, что первый этап государственных испытаний перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) — истребителя Т-50 — завершен.

"Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", — сказал он.

Как сообщил журналистам на выставке президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, Минобороны и России ОАК обсуждают поставку 12 Т-50 в первой партии. По его словам, предсерийное производство истребителя запланировано с 2019 года. Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году первые истребители должны поступить в войска.

Истребитель Т-50 выполняет демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Как сообщил РИА Новости на МАКС в четверг представитель российского Фонда перспективных исследований, на выставке ФПИ "впервые показал разработку "нервной системы" для перспективной авиатехники — систему контроля состояния конструкции самолетов на основе принципов работы нервной системы живых организмов.

"ФПИ представил макет перспективного истребителя ПАК ФА, изготовленный из композитных материалов", — добавил он.

Макет изготовлен таким образом, что при его деформировании, например, при попытке согнуть крыло все внешние воздействия отображаются на мониторе, позволяя оценить характер возникших дефектов.

"Встроенная система неразрушающего контроля позволяет в реальном времени делать комплексную оценку состояния техники и прогнозировать срок службы композитных деталей самолетов. "Чувствительность" конструкции к механическим воздействиям достигается за счет встроенных в структуру композиционных материалов оптических волокон с особыми датчиками, объединенных в сеть", — пояснил собеседник агентства.

В перспективе оснащение гражданских и военных самолетов подобной "нервной системой" позволит добиться максимальной осведомленности наземных служб о техническом состоянии летательных аппаратов, что сделает возможным обслуживание техники по ее фактическому состоянию вместо дорогостоящих плановых осмотров.

Вертолет Ми-171. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Такие осмотры в настоящее время проводятся вне зависимости от фактического состояния летательного аппарата — ввиду отсутствия точных систем диагностики.

"Таким образом, технические возможности бортовых систем непрерывного контроля и оценки состояния конструкции будут расширены, а стоимость наземного обслуживания и ремонта — снижена. Кроме того, появится возможность автоматизировать процессы ремонта и заказа запчастей, так как срок их службы и износа будет поддаваться более точному прогнозированию", — резюмировал представитель ФПИ.

Соглашения, контракты, намерения

Одним из договоров, подписанных на МАКС-2017, стало соглашение об основных принципах взаимодействия и сотрудничества в отношении третьих стран между российской ОАК и белорусским "558-м Авиационным ремонтным заводом".

Как сообщил государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, соглашение подготовлено в соответствии с решением, принятым в ходе заседания российско-белорусской межправкомиссии 15 июня в Санкт-Петербурге.

"Целью соглашения является определение основных принципов долгосрочного взаимодействия и сотрудничества сторон при работе на рынках третьих стран в области текущего и капитального ремонта, обслуживания, модернизации авиационной техники, ранее произведенной и производимой на предприятиях ПАО "ОАК", — пояснили в комитете.

В соответствии с положениями соглашения "стороны строят свои взаимоотношения на условиях стратегического партнерства и обязуются в отношениях между собой и третьими лицами учитывать взаимные интересы каждой из сторон".

Гиперзвуковая ракета. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На белорусском заводе освоена модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

Тема ремонта и модернизации ранее поставленной иностранным заказчикам продукции военного назначения звучала в ходе "деловой" работы на выставке, что называется, рефреном.

Так, глава делегации Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщил журналистам, что Россия приступила к модернизации вертолетов Ми-17В5 Колумбии. "Мы уже работаем по вопросу модернизации этих машин. Естественно, Россия готова поставить Колумбии новые партии этих вертолетов",- сказал он, не раскрывая деталей договоренностей.

Россия ранее поставила Колумбии 16 вертолетов Ми-17В5.

Ладыгин также сообщил, что РФ рассчитывает наладить поставки в Мексику авиации, техники сухопутных войск и специального имущества для правоохранительных органов.

По его словам, Рособоронэкспорт оценивает перспективы продвижения российской продукции военного назначения на мексиканский рынок как достаточно высокие. "Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества", — отметил Ладыгин.

Вертолет Ми-17В-5 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) сообщил в четверг о заключении в рамках МАКС-2017 трех контрактов с компанией United Helicopters International Group, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 годах будут поставлены 10 вертолетов.

"В частности, согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит пять легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае", — уточнили в российском вертолетном холдинге.

Первая партия вертолетов будет поставлена заказчику до конца года. Полностью контракты будут исполнены в середине 2018 года. В первый транш войдут два Ка-32, которые будут использоваться китайскими компаниями для пожаротушения, в том числе, в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высотным зданиям.

"Китай заинтересован в эксплуатации высококачественных гражданских вертолетов. Российские машины обладают большим потенциалом на этом рынке благодаря передовым конструктивным решениям и уникальным летным характеристикам. Наши китайские партнеры могут подтвердить это после многих лет успешной эксплуатации российских вертолетов", — сказал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, комментируя заключение контрактов.

Пуск крылатой ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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На прошедшем в четверг в рамках деловой программы авиасалона брифинге заместитель министра обороны Ирана генерал Абдулкарим Банитарафи заявил, что его страна рассчитывала и рассчитывает на Россию "в качестве стратегического партнера по развитию вопросов, касающихся обороны".

"Что касается оборудования, то мы приобрели (зенитные ракетные) системы С-300 в России. А что касается С-400, мы пока ни к какому решению не пришли. По этому вопросу пока не приняли решение", — сказал Банитарафи РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости директор по маркетингу и развитию экспорта Iran Aviation Industries Organization (IAIO) Джафар Зедвар, эта организация заключила в ходе МАКС-2017 с российскими партнерами несколько контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Он не уточнил, с какими именно компаниями заключены контракты, а также их объемы, сославшись на коммерческую тайну.

Ладыгин сообщил журналистам в ходе салона, что авиация в экспорте продукции военного назначения Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%.

"Не секрет, что авиационный компонент занимает львиную долю в наших поставках. Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для военно-воздушных сил по нашим контрактам составил около 2 миллиардов долларов. Ожидаем, что по итогам МАКС сможем увеличить портфель заказов", — заявил он.

Производство ракет Корпорации Тактическое Ракетное Вооружение. Архивное фото
© Фото : ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение"
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В настоящее время портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта на авиационную продукцию превышает 19 миллиардов долларов. За последние пять лет ежегодная доля ее поставок в общем объеме экспорта компании составляла около 45%. В 2016 году из более чем тысячи подписанных контрактных документов три самых крупных пришлись на авиатехнику.

"По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках Рособоронэкспорта в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны Ближнего Востока и АТР", — сказал Ладыгин.

По его словам, интерес к российской боевой авиации резко возрос с началом операции ВКС России в Сирии. Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 — "техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях".

Новое и перспективное

Новый автоматический программный комплекс контроля и координации полетов государственной авиации и силовых структур может быть внедрен в 2018-2019 годах, сообщил РИА Новости в день окончания деловой программы МАКС-2107 генеральный конструктор комплекса Игорь Бреслер.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
В России разработали сверхпрочный углепластик для космоса и авиации

По его словам, раньше подготовка полетов велась в "ручном" режиме: приходилось звонить и узнавать загруженность аэродрома, наличие свободных самолетов, возможность заправки воздушного судна. Новый комплекс в автоматизированном режиме собирает информацию о составе авиационных формирований, учитывает погодные условия и отображает информацию о воздушной обстановке на карте, что должно сократить влияние человеческого фактора и время подготовки к полетам.

Как отметили в холдинге "Росэлектроника", комплекс автоматизации системы контроля и координации полетов "Перелет" предназначен для органов управления государственной авиацией, в том числе Минобороны, МЧС и Росгвардии.

Генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков заявил журналистам, что корпорация работает над новыми источниками энергии и планирует "разрабатывать электрические самолеты".

По его словам, создание научно-технического задела позволит предприятию начать реализацию проектов новых авиационных комплексов как гражданского, так и военного назначения.

"Вчера, например, подписывался ряд соглашений по аккумуляторам, а также батареям, которые позволят дать новую энергетику на борт самолета", — добавил Коротков.

Новый сверхпрочный углепластик для изготовления корпусов космических аппаратов и солнечных батарей, а также крыльев, лопастей, сопел двигателей разработан в России резидентом "Сколково" — компанией "Синтез-проект", сообщил РИА Новости куратор проекта Василий Аристов.

Посетители у стенда российской машиностроительной компании ОДК-Пермские моторы на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Нам удалось получить действительно сверхпрочный углепластик: крохотная пластинка размером 10 на 1 миллиметров выдерживает на растяжение 2,5 тонны — это вес большого автомобиля. Удельная прочность этого материала, при одинаковом весе, в 8 раз больше, чем у самой прочной стали. Разработанный уникальный материал имеет в 30 раз меньшее влагопоглощение, чем применяемые в настоящее время композитные материалы на основе эпоксидных связующих, а также в 100 раз лучшую трещиностойкость, высокую температуростойкость и размеростабильность", — пояснил он.

По его словам, стадия разработки прошла уже несколько этапов: проведена технология синтеза на малых и средних количествах цианатэфирного связующего, освоена технология пропитки угольных или стеклянных волокон этим связующим.

"Были изготовлены образцы и испытаны изделия — небольшой антенный рефлектор диаметром 50 сантиметров с напыленным алюминиевым отражающим слоем (с трехслойной сотовой структурой), изготовлены трубки для каркаса большой радиоантенны 4 на 6 метров. Проведены комплексные испытания образцов из этого углепластика на комплексное воздействие факторов космического пространства и наземных воздействий", — отметил куратор проекта.

Он уточнил, что в настоящий момент цианатэфирное связующее выпускается только тремя американскими фирмами.

"Наша фирма стала четвертой на Земном шаре, изготавливающая цианатэфирное связующее. Сравнение характеристик наших и американских углепластиков показывает, что композиционные материалы, разработанные в "Синтез-проект", по большинству характеристик превосходят американские", — подчеркнул Аристов.

Самолет Т-500 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© Фото представлено пресс-службой Госкорпорации Ростех
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Он добавил, что при серийном производстве новый углепластик будет не дороже ныне существующих композиционных материалов, но гораздо лучше по свойствам.

Источники финансирования проекта составили мини-грант "Сколково", хозяйственный договор с ИСС имени Решетнева и собственные средства из прибыли предприятия.

Связующие производятся в России. Угольные волокна для углепластиков, предназначенных для авиастроения, вертолетостроения, корпусов космических аппаратов производятся также на территории РФ.

Изготовление опытных партий выполнено в 2016 году, полномасштабное внедрение планируется к 2019 году.

В завершающий день деловой программы авиасалона гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил журналистам, что компания на выставке представила ракету Х-250 с лазерной головкой самонаведения.

Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
© Фото : НПО Энергомаш
Первый полет новой российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

"Мы первыми в нашей стране осваиваем такие технологии. Рассчитываем, что до конца года мы завершим работы по этому изделию. Это очень важно, потому что мы, как и весь мир, стремимся к тому, чтобы цель была поражена дифференцированно, с минимальным ущербом для гражданского населения — к сожалению, обычно войны в голой пустыне не ведутся", — сказал он.

Высший пилотаж

Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" в перспективе сможет выступать и на новейших сверхманевренных истребителях Су-35, заявил журналистам на МАКС главком ВКС Бондарев. "Со временем у нас и на Су-35 группа отработает пилотаж. Сейчас пилоты осваивают эти самолеты, но лишь по программе освоения техники пилотирования… Думаю, что со временем и на этом самолете будут прекрасно летать", — сказал он.

Пока, по его словам, пилоты осваивают Су-30СМ и показывают на нем эффектный групповой и одиночный пилотаж.

Сопровождение истребителем Су-30СМ бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Как пояснил Бондарев, Су-30СМ был выбран на замену Су-27 из-за того, что он двухместный и позволяет одновременно обучать сразу двоих пилотов; кроме того, у него прекрасные летные качества, дальность и продолжительность полета. Он отметил, что у "Русских витязей" проходит 20-30 показательных выступлений в год, и был годовой рекорд — 50 показов, причем половина из них — за границей.

"Чтобы расти и развиваться, надо смотреть, как пилотируют в других странах, пилотировать самим", — добавил главком ВКС.

В четверг Бондарев вместе с "Русскими витязями" встретился с заместителем министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Аль Хашми, который пригласил летчиков пилотажной группы выступить в ноябре на Dubai Airshow, а главкома — посетить этот авиасалон. Приглашение было принято.

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