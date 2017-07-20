"Казино со страховкой": чем закончится дело банка "Югра"

МОСКВА, 20 июля — РИА Новости, Мария Салтыкова. Банк "Югра", входящий в двадцатку крупнейших по объему вкладов, оказался недостаточно надежным: в начале июля Банк России ввел в нем временную администрацию. Вчера в проверку банка впервые вмешалась Генпрокуратура, но сейчас это уже ничего не изменит, считают эксперты. Выплаты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) уже начались, "Югру" ждет санация или банкротство.

Что случилось с банком "Югра"

"Вывод активов и манипуляции с вкладами" — так охарактеризовал претензии Банка России к "Югре" 10 июля зампред ЦБ России Василий Поздышев. В этот день регулятор ввел в банке трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Одним из видов манипуляций, в которых Банк России подозревал "Югру", были так называемые забалансовые вклады — с апреля прошлого года регулятор уже ограничил прием вкладов в банк, однако тот продолжал активно рекламировать их для клиентов. Новые вклады на балансе, однако, никак не отражались.

Кроме того, банк придумал еще один способ, как обойти ограничения: выдавать вклад вместе с акцией банка. "Признаки этого последнего нарушения мы в банке "Югра" отметили, заметили и увидели", — сказал Поздышев.

Общий объем вкладов в "Югре" на 1 июня, по данным ЦБ, составлял 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов из которых застрахованы в АСВ.

Забалансовых вкладов в итоге обнаружено не было, однако другие претензии у ЦБ остались. Девятнадцатого июля в дело неожиданно вмешалась Генпрокуратура: в ведомстве решили опротестовать заморозку выплат кредиторам и введение временной администрации. Официальный представитель ведомства Александр Куренной заявил, что приказы "изданы безосновательно" и банк "обладает достаточным запасом ликвидности".

Несмотря на это, Банк России не стал отменять оба приказа: 20 июля АСВ начало выплаты вкладчикам.

Чем кончится спор ЦБ с Генпрокуратурой

Центробанк ответил на протест Генпрокуратуры в установленный срок, прекращать выплаты вкладчикам из-за этого он не обязан, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Сейчас, по его словам, прокуратура может обращаться в суд и обжаловать действия ЦБ. Требование "приостановить действие временной администрации", по его мнению, при этом выглядит довольно странно. "Если сделать это, кто будет управлять банком?" — говорит эксперт.

Если бы Центробанк сейчас приостановил выплаты, началась бы паника среди вкладчиков, указал адвокат. "Если с этим будут перебои и перерывы, пострадает вся банковская система. В этом плане ЦБ действует правильно, заботясь обо всей банковской системе, а не о каком-то отдельном банке — пусть даже большом, важном и системообразующем", — добавил эксперт.

Ситуация, когда, с одной стороны, в защиту интересов банка выступает Генпрокуратура, а с другой, против него — ЦБ, для процедуры лишения банков лицензий является новой, отмечает заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. "Говорить, что будет дальше, здесь сложно", — указал он. В то же время претензии регулятора к банку, по его словам, вероятно, можно считать обоснованными: "О том, что банк проводит высокорискованную кредитную политику, можно было понять из его отчетности".

Можно ли было предсказать крах "Югры"

"Все всё знали уже год назад", — считает главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Алексей Буздалин. Об этом, по его мнению, свидетельствует в первую очередь доля незастрахованных в АСВ вкладов — большую часть вкладчики все-таки защитили от рисков. "Вклад несли туда исключительно под высокие процентные ставки. Это было такое "казино" со страховкой", — отметил эксперт.

Предсказать, что банк долго не проживет, по его словам, можно было с помощью кредитных рейтингов: у "Югры" не было ни одного кредитного рейтинга, кроме рейтинга "Эксперт-РА", — и то его три года назад отозвали. "Банк, который входит в топ-30 по величине активов и в топ-15 по величине вкладов, не имея при этом кредитного рейтинга ни одного рейтингового агентства, — это крайне подозрительная ситуация", — указал Буздалин.

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Тем, кто не следит за рейтингами, стоило обратить внимание хотя бы на слишком высокую для рынка процентную ставку. Кроме того, можно было посмотреть финансовую отчетность: корпоративные клиенты услугами банка не пользовались, большую часть активов составляли депозиты физических лиц.

Те, кто не застраховался, если банк продолжит функционировать, в теории могут требовать возврата депозита досрочно, но на практике вряд ли они смогут что-то получить, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Остальным вкладчикам, по его мнению, следует извлечь из этого главный урок: выучить все нюансы закона "Об обязательном страховании вкладов" и не превышать лимит в 1,4 миллиона рублей. "Как показывает опыт, никакой банк не застрахован от разорения своими собственниками", — добавил он.

Заявления с жалобами на банк начали поступать еще до введения временной администрации, отмечает финансовый омбудсмен Павел Медведев. После начала выплат, по его словам, пока жалоб не было. Сумма в 1,4 миллиона рублей, подчеркнул Медведев, страхуется в любом случае — вкладчик теряет только ту часть, которая ее превышает. Относительно процентов по депозитам, пояснил финомбудсмен, ситуация такая: "Если вы разместили вклад на год и вам пообещали 10%, а банк обанкротился через полгода, то вам, конечно, не 10%, но 5% выплатят".