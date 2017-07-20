"ВТБ 24" выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый день

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "ВТБ 24" за первый день выплат выдал 10 миллиардов рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", сообщает кредитная организация в четверг.
"ВТБ 24" выплатил 10 миллиардов рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 15% от общего объема (выплат, приходящихся на "ВТБ 24" — ред.). Всего в первый день выплат в отделения банка по всей стране обратились 10,5 тысячи человек. 72% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в "ВТБ 24", — говорится в сообщении.
"ВТБ 24" выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат через "ВТБ 24" составляет 66,5 миллиарда рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тысяч человек.
Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.