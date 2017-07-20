"ВТБ 24" выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый день

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "ВТБ 24" за первый день выплат выдал 10 миллиардов рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", сообщает кредитная организация в четверг.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами.

"ВТБ 24" выплатил 10 миллиардов рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра", что составляет 15% от общего объема (выплат, приходящихся на "ВТБ 24" — ред.). Всего в первый день выплат в отделения банка по всей стране обратились 10,5 тысячи человек. 72% от полученных средств вкладчики оставили на счетах и вкладах в "ВТБ 24", — говорится в сообщении.

"ВТБ 24" выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" в качестве банка-агента АСВ. Общий объем выплат через "ВТБ 24" составляет 66,5 миллиарда рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться около 104 тысяч человек.

В среду Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.