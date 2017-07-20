ЕЦБ не исключил ужесточения монетарной политики осенью

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает ужесточения своей денежно-кредитной политики осенью, но для этого необходимо неожиданное улучшение экономических условий в макрорегионе, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг после заседания совета управляющих регулятора.

"…Будем обсуждать осенью. Мы должны к тому времени получить всю информацию с разных сторон… Если мы увидим неожиданно улучшение экономических условий, необходимость ужесточения политики, тогда мы будем действовать", — заявил Драги, отвечая на вопрос, может ли ЕЦБ ввести изменения в свою монетарную политику осенью.

В частности, регулятор может осенью обсудить дальнейшую судьбу своей программы выкупа гособлигаций. Также, по словам Драги, центробанк может внести необходимые изменения в программу и при ухудшении экономических условий.

При этом пока регулятор не обсуждал, какие меры могут быть предприняты в ближайшее время или после сентября.

"Совет (управляющих — ред.) не хотел принимать решения в отсутствие информации", — пояснил Драги.

Ранее глава ЕЦБ заявил, что уровень инфляции в еврозоне будет, скорее всего, сохраняться на текущем уровне в ближайшие месяцы. Данный прогноз учитывает текущие фьючерсные цены на нефть. По его словам, уровень инфляции остается низким и "пока не показывает убедительных признаков роста".

ЕЦБ по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил свои ставки, включая базовую – на нулевом уровне, по депозитам – на уровне минус 0,4%, также сохранив объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно до конца 2017 года.