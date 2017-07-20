Суд отложил рассмотрение иска "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отложил на 8 августа рассмотрение иска "Роснефти", "Башнефти" и республики Башкирия о взыскании с АФК "Система" и ее дочерней компании АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей убытков в пользу "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить судебное заседание на 8 августа", — сказала судья Ирина Нурисламова.

АФК "Система" и "Система-Инвест" просили отложить судебное заседание, чтоб уточнить и подготовить ходатайство о привлечении к рассмотрению дела эксперта. Перед отложением судья предложила сторонам рассмотреть вопрос о мирном урегулировании спора.