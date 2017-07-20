Суд не стал требовать списки акционеров "Башнефти" по просьбе "Системы"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Система" об истребовании доказательств, а именно списков акционеров "Башнефти" по состоянию на февраль и апрель 2014 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Без данной информации суд не сможет проверить обоснованность наших доводов (о пропуске исковой давности)", — сказал представитель АФК "Система".

Он заявил, что по части исковых требований на 12,5 миллиарда рублей истец пропустил срок исковой давности. По словам ответчиков, 23 апреля 2014 был утвержден отчет об итогах погашения привилегированных акций "Башнефти" и в этот момент все акционеры узнали о погашении акций, которое, по мнению истцов, повлекло убытки для башкирской нефтяной компании.

Представитель ответчиков отметил, что, по их данным, на тот момент "Роснефть" также была акционером "Башнефти". "Они являлись держателями акций еще до покупки их при приватизации. Если в этом списке есть акционеры, которые не принимали участия в голосовании или голосовали против, срок давности истекает с даты, когда стало известно об оспариваемой сделке, я имею ввиду 3 февраля 2014 года", — сказал представитель "Системы-инвест", поддержав ходатайство АФК.

Поскольку иск был подан в мае 2017 года, в любом случае пропущен трехлетний пресекательный срок исковой давности, заявил представитель "Системы". Ответчики просят истребовать списки акционеров у нынешнего и предыдущего реестродержателя компании.

Представители истцов высказались против истребования доказательств.

Юрист "Роснефти" заявил, что указанным ходатайством ответчик пытается затянуть процесс. "Для наступления убытков, о взыскании которых мы просим, важен факт наступления неблагоприятных последствий, а они наступили после реорганизации. Поэтому покупка акций не имеет значения для срока исковой давности, о наступлении убытков стало известно в мае (2017 года)", — заявил представитель "Роснефти". Остальные соистцы были с ним солидарны.