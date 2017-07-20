Цена на нефть Brent поднялась выше отметки в $50 впервые с седьмого июня

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг днем; нефть марки Brent впервые с 7 июня поднялась выше психологической отметки в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.56 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56% — до 49,98 доллара за баррель, ранее она впервые с 7 июня поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель и достигла уровня в 50,01 доллара. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,49% — до 47,55 доллара за баррель.