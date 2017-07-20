Депутат считает необходимым снизить налоги для туротрасли

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Налоги для туристической отрасли РФ необходимо снизить и зарабатывать за счёт оборота, а не высоких цен, заявил журналистам зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

"С моей точки зрения, нужно снижать налоги в этой области (туризма – ред.), чтобы зарабатывать за счет оборота, и государство, бюджеты регионов и бизнес должны за счет оборота с потока, а не за счет высоких цен. Нужно создать такие условия, чтобы налоги было выгоднее платить, чем не платить", — сказал он.

По словам депутата, сегодня в туротрасли РФ наблюдается повсеместное уклонение от уплаты налогов. "С одной стороны, нужно ужесточать наказание, но стимулировать — нужно создать такие условия, чтобы индивидуальным средствам размещения захотелось выйти из тени, чтобы они могли получать льготные кредиты, работать с туроператорами, и чтобы для бюджетов местных какой-то результат был", — полагает он.

Депутат привел в пример Турцию, где действует "плавающая система налогообложения". "То есть плохой сезон — государство снижает налоги, помогает бизнесу, хороший — оно больше зарабатывает, а у нас не совсем гибкая система, которая иногда не способствует (развитию туризма – ред.)", — добавил он.

Кривоносов отметил, что российской индустрии туризма необходима реформа, "которая позволит и регионам зарабатывать, и бизнесу зарабатывать, и чтобы государство, если оно выделяет средства из бюджета, то понимало, когда они вернутся, потому что сейчас для многих эта непонятная история — деньги уходят, результат не видно".