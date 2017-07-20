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Экономика

Глава Карелии рассказал Медведеву о перспективах развития региона

14:5620.07.2017
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков (справа) во время встречи. 20 июля 2017Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков (справа) во время встречи. 20 июля 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Карелии Артуром Парфенчиковым, который рассказал о перспективах социально-экономического развития республики.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"С ситуацией ознакомился. Проехал все районы, встречался с трудовыми коллективами, с населением в наших населенных пунктах, отдаленных поселков, поэтому ситуацию уже представляю", — сказал Парфёнчиков на встрече с Медведевым.

По его словам, перед властями региона стоит ряд важных стратегических задач. "В первую очередь, сейчас это оптимизация бюджетной сферы республики. Мы сейчас плотно с Минфином работаем. Я думаю, мы в августе уже выйдем на определенные решения, которые позволят нам определить наши бюджетные перспективы на ближайшие годы. Это уже будет своего рода платформой для тех задач, о которых мы только что говорили", — рассказал врио главы республики.

По его словам, есть "определенные точки роста" в лесопользовании, лесопереработке. "Здесь мы намерены работать в плане внедрения системы интенсивного лесопользования. Есть ряд интересных проектов, заинтересованных в крупных банковских структурах, по развитию глубокой переработки леса на территории республики. Полагаю, что это серьезная перспектива", — отметил Парфёнчиков.

На заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кроме того, остается для региона важной сфера работы горнопромышленных предприятий, вопросы сельского хозяйства. "Мы все равно видим при всей сложности, в которой сейчас эта отрасль находится в Карелии, перспективы молочного животноводства", — отметил врио губернатора республики.

По словам Парфёнчикова, данная отрасль сельского хозяйства очень важна для социальной сферы республики. "Я проехал по районам, есть вопросы занятости, зарплаты в сельских населенных пунктах. На мой взгляд, перспективы есть в купе с молочной переработкой", — подчеркнул он.

Врио губернатора Карелии также затронул тему туризма. "Полагаем, что, может быть, в перспективе треть ВВП республики должна формироваться за счет этой направляющей", — обратил внимание Парфёнчиков, добавив, что власти республики сейчас плотно работают с Ростуризмом по выполнению федеральной программы до 2019 года.

В Карелии создан биосферный резерват ЮНЕСКО
© РИА Новости / Илья Тимин
В Карелии создан биосферный резерват ЮНЕСКО

Власти республики в настоящее время вместе с Ростуризмом формируют кластеры туристических и исторических объектов. Формируя программы на 2019-2025 годы, власти республики хотят уделить серьезное внимание, в частности, Беломорскому кластеру, рассказал Парфёнчиков.

Что касается образования, то у республики в текущем году "плотный график". В частности, в Петрозаводске идет строительство президентского кадетского училища. "Мы должны 1 сентября его сдать. Здесь работаем плотно вместе с министерством образования. При всем сложном графике я тоже уверен, что 25 августа мы его запустим", — рассказал Парфёнчиков.

Он отметил, что для населения Карелии этот объект очень важен, потому что в перспективе тысячи детей из удаленных районов смогут получать высококачественное образование в кадетском училище.

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