"Победа" готова снизить цены после принятия новой нормы о багаже

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Низкюбюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после принятия закона об исключении нормы о бесплатном провозе багажа может понизить свои базовые тарифы, сообщили РИА Новости в перевозчике.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке.

"Мы всегда выступали за то, чтобы клиент не платил за те услуги, которые ему не нужны. Собственно, у нас около 40% клиентов не пользуются правом провоза 10 килограмм багажа, но при этом обязаны платить за этот багаж. А теперь мы сможем снизить базовые тарифы для клиентов", — рассказали в "Победе".

При этом поправками предусматривается, что авиабилет, включающий в себя возврат провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки, должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажир в данном случае будет оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.

Согласно тексту законопроекта, авторами сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади, а также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.