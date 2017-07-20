Суд отказался оставить без рассмотрения иск "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался оставлять без рассмотрения иск "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, о чем ходатайствовал ответчик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истцы просили отклонить ходатайство "Системы", заявив, что действуют в рамках наделенных полномочий, которые дают им право на подачу иска и представление обществ, все необходимые доверенности, по их словам, в деле имеются.
В частности, представитель Минземимущества Башкирии отметил, что "доверенность была выданная на фирменном бланке", который не требует дополнительной печати.
Представитель "Роснефти" также заявил, что "корпоративный спор" и "корпоративный конфликт" — это разные понятия. По его словам, корпоративный конфликт может быть только внутри корпорации, а не с прежним незаконным владельцем акций.
"Суд определил: в удовлетворении ходатайства отказать", — сказала судья Ирина Нурисламова.