Суд отказался оставить без рассмотрения иск "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался оставлять без рассмотрения иск "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, о чем ходатайствовал ответчик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Представитель АФК "Система" обосновал ходатайство тем, что у истцов нет полномочий на подачу иска в защиту прав "Башнефти" и что все три истца подали заявление с грубейшими нарушениями. В частности, по мнению ответчика, в доверенности Минземимущества Башкирии, выданной лицу, подписавшему иск, отсутствует печать, а подача иска от имени "Башнефти" противоречит уставу компании, так как выработка позиции по корпоративным конфликтам относится к компетенции совета директоров, который этот вопрос не рассматривал.

Истцы просили отклонить ходатайство "Системы", заявив, что действуют в рамках наделенных полномочий, которые дают им право на подачу иска и представление обществ, все необходимые доверенности, по их словам, в деле имеются.

В частности, представитель Минземимущества Башкирии отметил, что "доверенность была выданная на фирменном бланке", который не требует дополнительной печати.

Представитель "Роснефти" также заявил, что "корпоративный спор" и "корпоративный конфликт" — это разные понятия. По его словам, корпоративный конфликт может быть только внутри корпорации, а не с прежним незаконным владельцем акций.

"Суд определил: в удовлетворении ходатайства отказать", — сказала судья Ирина Нурисламова.