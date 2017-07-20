На Камчатке рассказали, как используют дальневосточный гектар в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Жители Камчатки предпочитают брать "дальневосточный гектар" для строительства жилья, сельского хозяйства и туристических целей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что с 1 июня подано около 4 тысяч заявок на предоставление земли в Камчатском крае, из них порядка 2,5 тысячи заявок — в Елизовском районе. В уполномоченных органах с заявителями заключен 1161 договор.

"На сегодняшний день тенденция такова, что люди обращаются за предоставлением земли для индивидуального жилищного строительства, организации сельскохозяйственной деятельности и ведения туристической деятельности", — приводит пресс-служба слова министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Бориса Выборова.

Программа "Дальневосточный гектар" дает право на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок жители Камчатки могли на территории "пилотного" Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего Камчатского края. С 1 февраля 2017 года право на получение "дальневосточного гектара" предоставлено всем гражданам России.

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