Счета победителей конкурса президентских грантов будет обслуживать Сбербанк

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Сбербанк России стал оператором, в котором победители конкурса президентских грантов будут бесплатно открывать и вести счета при реализации проектов, сообщил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Ранее Чукалин сообщал, что Фонд президентских грантов определит оператора среди банков, в котором победители конкурса президентских грантов будут открываться свои счета; он отмечал, что тендер будут проводить среди устойчивых финансовых организаций с большой сетью филиалов.

"В итоге, рассмотрев предложения от нескольких банков, мы остановились на одном банке – Сбербанке России – с учетом того, что Сбербанком предложены самые оптимальные условия. В частности, он предложил бесплатное обслуживание — и открытие, и ведение счетов, плюс Сбербанк предлагает систему постоянного мониторинга всех операций по счету", — сообщил Чукалин на заседании объединенного экспертного совета в четверг.

Он отметил, что этот вопрос был согласован, сейчас готовится соответствующая документация.

В нынешнем году для проведения конкурса президентских грантов был создан единый оператор — Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2017 году проводится два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября. Заявки принимаются в электронной форме.

В четверг проходит заседание объединенного экспертного совета, рассматриваются рекомендации по итогам независимой экспертизы заявок. Совету предстоит дать свои предложения по перечню победителей конкурса. Проект такого перечня будет рассмотрен в конце июля на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов; как ожидается, 31 июля будут опубликованы итоги первого в этом году конкурса президентских грантов.

До заседания объединенного экспертного совета заявки оценили 460 независимых экспертов — они рассмотрели более 5,8 тысяч заявок из 84 регионов России. В целом на первый конкурс поступило свыше 6,6 тысяч заявок, часть из них не были допущены до экспертизы из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки отозвали сами заявители.