В Мордовии за ближайшие 5 лет планируют построить около 2 млн кв м жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл — РИА Новости. В Мордовии в ближайшие пять лет планируется построить около 2 миллионов квадратных метров жилых площадей, сообщил врио главы республики Владимир Волков.

В исследовании "РИА Рейтинг" Мордовия вошла в число регионов, где зафиксировано самое значительное повышение доступности жилья. По его результатам за последние двенадцать месяцев, время, которое уйдет на покупку квартиры или дома, сократилось на 3,5 года. Сегодня, чтобы приобрести собственное жилье, жителям Мордовии нужно копить 6,7 лет. Рейтинг рассчитывался исходя из цены типовой квартиры в 54 квадратных метра и доходов семьи с одним ребенком. Из них вычитают необходимые траты на жизнь, а свободные деньги и составляют собой средства, которые можно использовать на покупку жилья.

"Всего в Мордовии в этом году планируется построить 335 тысяч квадратных метров жилых площадей. Это на 7% больше, чем годом ранее. Причем большая часть новых квартир — жилье эконом класса. А в ближайшие 5 лет мы планируем построить еще около 2 млн квадратных метров жилья. Это необходимо, чтобы сделать покупку собственной квартиры по силам молодой семье, гражданам с невысокими доходами", — сказал врио главы республики Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

По мнению авторов доклада, позитивная динамика показателей в республике достигнута благодаря заметному снижению стоимости квадратного метра типового жилья на вторичном рынке, росту номинальных заработных плат и увеличению объемов депозитов физических лиц.

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