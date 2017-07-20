Новикомбанк открыл кредитную линию предприятию "Швабе"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новикомбанк открыл кредитную линию в размере 500 миллионов рублей Уральскому оптико-механическому заводу (УОМЗ, входит в холдинг "Швабе"), сообщает пресс-служба холдинга.

Кредитная линия будет открыта до 2020 года.

"Новикомбанк является нашим надежным финансовым партнером на протяжение длительного времени. Поддержка банка позволит предприятию холдинга оперативно пополнять оборотные средства и вовремя выполнять все свои обязательства в рамках различных контрактов", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

В свою очередь председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что ключевым направлением деятельности Новикомбанка является финансирование реального сектора российской экономики.

"И поддержка отечественных производителей высокотехнологичной техники — значимая его составляющая. Поэтому расширение взаимодействия с одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России полностью отражает стратегию Банка. Уверена, наше сотрудничество будет способствовать созданию современных инновационных оптико-электронных систем, превосходящих мировые аналоги", — сказала Георгиева.

Пресс-служба сообщает, что соглашение подписано в рамках проходящего в подмосковном Жуковском международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

УОМЗ на МАКС-2017 демонстрирует более десяти изделий, в том числе обзорно-прицельные станции и гиростабилизированные оптико-электронные системы, а также системы оптического наблюдения и малогабаритные стабилизированные системы для гражданских судов.