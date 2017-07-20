Завод тепличных конструкций начал выпуск продукции в ОЭЗ "Липецк"

ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Липецкий завод тепличных конструкций (ООО "ЛЗТК"), в строительство которого нидерландской компанией KGP B.V. было инвестировано порядка 2,2 миллиарда рублей, начал выпускать продукцию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщает администрация региона.
"ООО "Липецкий завод тепличных конструкций" начал выпускать продукцию по голландской технологии с учетом потребностей заказчика.
Общий объем инвестиций в проект — 2,154 миллиарда рублей. Производственные мощности рассчитаны на производство 150 гектаров металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка", — говорится в сообщении.
По данным областных властей, ЛЗТК — пятое предприятие, приступившее к производству промышленной продукции с начала года на территории ОЭЗ "Липецк".
"До конца года планируют запустить производство и приступить к выпуску продукции еще как минимум три завода", — отмечает обладминистрация.
Инвестор липецкого завода — KGP B.V. является лидирующей компанией-поставщиком готовых тепличных комплексов по всему миру.
Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 175,6 миллиарда рублей, освоено 40 миллиардов рублей. Предприятиями выпущено продукции на 54 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 7,6 миллиарда рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще семь строятся.