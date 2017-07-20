Завод тепличных конструкций начал выпуск продукции в ОЭЗ "Липецк"

ВОРОНЕЖ/ЛИПЕЦК, 20 июл — РИА Новости. Липецкий завод тепличных конструкций (ООО "ЛЗТК"), в строительство которого нидерландской компанией KGP B.V. было инвестировано порядка 2,2 миллиарда рублей, начал выпускать продукцию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк", сообщает администрация региона.

"ООО "Липецкий завод тепличных конструкций" начал выпускать продукцию по голландской технологии с учетом потребностей заказчика.

Общий объем инвестиций в проект — 2,154 миллиарда рублей. Производственные мощности рассчитаны на производство 150 гектаров металлоконструкций в год, что позволит обеспечить около 50% потребностей российского рынка", — говорится в сообщении.

По данным областных властей, ЛЗТК — пятое предприятие, приступившее к производству промышленной продукции с начала года на территории ОЭЗ "Липецк".

"До конца года планируют запустить производство и приступить к выпуску продукции еще как минимум три завода", — отмечает обладминистрация.

Инвестор липецкого завода — KGP B.V. является лидирующей компанией-поставщиком готовых тепличных комплексов по всему миру.

Как отметили в обладминистрации, Липецкая область — лидер в ЦФО по выращиванию овощей закрытого грунта. До 2020 года общая площадь теплиц должна составить более 200 гектаров, планируется получить около 194 тысяч тонн овощей. Все тепличные комбинаты области работают по контрактам с торговыми сетями, продукция продается в сетевых магазинах региона и других областей. В муниципальных районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. "Это перспективное направление, которое через несколько лет позволит региону стать одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом, мы успешно выполняем курс на импортозамещение продовольственной продукции", — сказал РИА Новости глава администрации области Олег Королев.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 175,6 миллиарда рублей, освоено 40 миллиардов рублей. Предприятиями выпущено продукции на 54 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 7,6 миллиарда рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще семь строятся.

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