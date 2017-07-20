В России повысили штрафы за производство и продажу алкоголя без лицензии

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ужесточает административную ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной продукции без лицензии.

Законопроект предлагает установить штрафы для должностных лиц за данное нарушение в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Штрафы для юридических лиц предлагается установить на уровне не более одной пятой совокупного размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее трех миллионов рублей с конфискацией продукции.

Кроме того, законопроект устанавливает штрафы за незаконную продажу алкоголя физическими лицами в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Индивидуальных предпринимателей за подобное нарушение предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Нарушение установленного законодательством РФ порядка учета объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.