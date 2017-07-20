Россия поставит в Китай десять вертолетов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта, по которым китайским эксплуатантам в 2017-2018 годах будут поставлены 10 вертолетов, сообщила российская компания в четверг.

Документ подписан в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

"В частности, согласно подписанным соглашениям, United Helicopters получит пять легких вертолетов "Ансат" в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в Китае", — говорится в сообщении "Вертолетов России".

Первая партия вертолетов будет поставлена заказчику до конца 2017 года. Полностью контракты будут исполнены в середине 2018 года. Согласно сообщению, в первый транш войдут два Ка-32, которые будут использоваться китайскими компаниями для пожаротушения, в том числе, в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высотным зданиям.

Вертолеты Ка-32, отмечают "Вертолеты России", уже несколько лет используются в КНР для выполнения пожарно-спасательных миссий. Вертолеты Ми-171 также широко используются в Китае в течение длительного времени для транспортировки и эвакуации людей из зон бедствия, а также для перевозки различных грузов, включая медицинские принадлежности, гуманитарную помощь и строительные материалы. Впервые в Китай будет поставлен "Ансат" в медицинском исполнении.

"Китай заинтересован в эксплуатации высококачественных гражданских вертолетов. Российские машины обладают большим потенциалом на этом рынке благодаря передовым конструктивным решениям и уникальным летным характеристикам. Наши китайские партнеры могут подтвердить это после многих лет успешной эксплуатации российских вертолетов. Я уверен, что эта поставка, которая впервые включает медицинский "Ансат", будет способствовать обновлению и укреплению вертолетного парка Китая", — цитирует компания гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.