Теплые отношения: компании с оптимизмом встретили закон "О теплоснабжении"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Одним из ключевых моментов нового закона "О теплоснабжении" является введение ценообразования по принципу альтернативной котельной. Предполагается, что новая модель рынка тепла заинтересует инвесторов и поможет модернизировать систему централизованного теплоснабжения, однако существуют риски, что баланс интересов будет смещен не пользу потребителя, рассказали РИА Новости участники рынка.

Госдума в среду приняла в третьем чтении поправки в закон "О теплоснабжении".

Ключевые моменты

Поправки к закону "О теплоснабжении" Минэнерго предложило еще в 2013 году, но активная работа над законом возобновилась лишь в 2016-ом.

Закон о реформе теплоснабжения, который часто называют законом "Об альтернативной котельной", определяет основные принципы новой целевой модели рынка тепла. Закон предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена "альтернативной котельной").

Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене альтернативной котельной, в соответствии с утверждаемым графиком.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) наделяется расширенными полномочиями. Принимать решения о переходе к новой модели рынка теплоэнергии будут органы регионального и местного самоуправления, они также смогут осуществлять контроль за деятельностью ЕТО. Закон также предполагает антимонопольный контроль в части цен, распределения тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и соблюдения правил заключения договоров в этой сфере.

В законе также предусмотрены дополнительные механизмы сглаживания ценовых последствий от перехода на новую модель рынка тепловой энергии. Предоставлена возможность устанавливать предельную цену на теплоэнергию на уровне ниже альткотельной по соглашению между ЕТО и муниципалитетом в порядке, устанавливаемом правительством.

Документ также регламентирует деятельность ЕТО в целях снижения риска конфликтов между организацией и ее контрагентами, и усиливает ответственность ЕТО.

Ожидания участников

Внесенные поправки в закон "О теплоснабжении" компании оценивают позитивно и заявляют о готовности приступить к работе. "С принятием этого закона определяется технологический инструментарий, который позволит более эффективно выстроить отношения в сфере теплоснабжения между участниками процесса по всей цепочке, что, безусловно, скажется на повышении качества теплоснабжения потребителей", — считает заместитель гендиректора "Квадры" по экономике Светлана Никонова.

Усиления контроля за деятельностью ЕТО, в том числе со стороны региональных и местных органов власти, компании не пугают. Напротив, эти меры, по мнению директора по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерины Косоговой, могут быть дополнительной страховкой от недобросовестных ЕТО, которые не готовы вкладывать средства в модернизацию и пришли лишь для того, чтобы собрать деньги с потребителей и уйти.

"В целом, нас эти изменения не пугают, мы добросовестная компания и не боимся дополнительного контроля, готовы отвечать за свою работу на всех ее стадиях. У нас уже есть готовые проекты на миллиарды рублей, которые мы готовы начать реализовывать сразу после вступления в силу новых законодательных норм", — отмечает Косогова.

Сейчас тарифы на тепловую энергию формируются по методу "затраты плюс". Энергокомпании, работающие в сфере теплоснабжения, не раз отмечали, что такая система не стимулирует инвестировать в развитие отрасли, но способствует росту числа котельных с более дорогой выработкой тепла. По словам замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, важен даже не столько сам принцип формирования тарифов, сколько понимание, что сэкономленные средства не будут отняты.

Положениями закона определены существенные основания притока инвестиций в отрасль, сходятся во мнении участники отрасли. Конечные условия должны быть в скором времени определены подзаконными актами правительства РФ. "Инвесторы готовы вкладывать значительные средства только под гарантии справедливых и стабильных правил функционирования в отрасли, в том числе под гарантии долгосрочных рыночных правил ценообразования, что и предлагают поправки в закон", — сообщили в пресс-службе "Т Плюс".

Переход на новую модель

Не все разделяют подобный оптимизм. У нас нет проблем с инвестициями, у нас проблема с обеспечением баланса интересов, говорит заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. Главный риск законопроекта эксперт видит в росте цен для населения и нагрузки на местные бюджеты, которые понесут дополнительные расходы на субсидии — вырастут и цены, и число домохозяйств в этих субсидиях нуждающихся.

"Альтернативная котельная" — прекрасная идея, просто альтернатива должна быть немного другой: не обеспечение прибылей бизнесу за счет государства и населения, а, например, обеспечение роста энергоэффективности. Причем на основании принципа: утром – энергоэффективность, снижение потерь в теплосетях, вечером – возврат инвестиций через тариф", — замечает Григорьев.

Ранее в Минэнерго заявляли, что муниципалитеты смогут начать переход на новую модель рынка тепла уже с середины 2018 года. Не исключено, что новую модель рынка тепла захотят опробовать среди первых Казань, Набережные Челны, Красноярск, ряд городов Поволжья. Решение о переходе на новую модель будет приниматься с согласия губернатора региона и местного законодательного собрания.

По словам замруководителя ФАС Виталия Королева, регионы могут и не спешить с решением, имеет смысл обдуманно подойти к вопросу. В частности, новый механизм тарифообразования в теплоснабжении по методу альтернативной котельной позволит превышать предельную планку роста платы граждан за коммунальные услуги, ежегодно утверждаемую по каждому региону РФ.