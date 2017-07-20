Иран договорился о закупках запчастей для Ми-8 и Ми-17 на МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл – РИА Новости. Иранская организация авиационной промышленности (IAIO) заключила в ходе выставки МАКС-2017 несколько контрактов с российскими партнерами на поставку запасных частей для гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщил РИА Новости директор по маркетингу и развитию экспорта этой структуры Джафар Зедвар.

Iran Aviation Industries Organization (IAIO) является государственной структурой, которая осуществляет планирование, контроль и управление авиационной промышленностью Ирана.

"Наша цель – заключение контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов. У нас раньше уже были заключены определенные соглашения с российскими компаниями. В ходе этой выставки мы успели заключить еще несколько контрактов на поставку запчастей для гражданских вертолетов", — сказал Зедвар.

При этом он не рассказал, с какими именно компаниями заключены контракты, а также объемы этих контрактов, указав, что это коммерческая тайна.

Отвечая на вопрос о том, в каких именно запчастях есть потребность в 2017 году, Зедвар заявил: "Нам нужны запчасти для обслуживания вертолетов Ми-8, Ми-17. Это наша цель, и мы заключили контракты на поставку этих запчастей".