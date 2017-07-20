Аксенов заявил, что цена ремонта тоннельного водовода в Ялту выросла

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Стоимость реконструкции стратегического тоннельного водовода, проложенного сквозь горную гряду в 60-х годах для снабжения всего южного берега Крыма водой, выросла до 9 миллиардов рублей, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Реконструкция тоннельного водовода была в программе ФЦП со сметной стоимостью 3,7 миллиарда рублей. А после выхода из Главгосэкспертизы стоимость объекта получилась 8,5 миллиарда", — сказал Аксенов.

По его словам, программа реконструкции стратегического объекта, скорее всего, войдет в региональные программы, которые разрабатываются совместно с Минстроем РФ.

Ялтинский тоннельный водовод протяженностью 7,2 километра, обеспечивающий водоснабжение Большой Ялты (от Артека до Фороса), был сооружен в 1964 году. Тоннель проложен сквозь Ялтинский горный массив на глубине 200-900 метров. Вода самотеком подается на южный берег Крыма из Счастливненского водохранилища на северной стороне горной гряды.

По заключениям экспертов, водовод находится в аварийном состоянии. Водовод является единственным источником водоснабжения Большой Ялты, в случае обвала неукрепленных участков тоннеля население Большой Ялты (140 тысяч человек) останется без водоснабжения, отмечается в первоочередных мероприятиях по обеспечению водоснабжением населения Крыма, подготовленных Минприроды РФ в 2014 году.

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