"Швабе" запустил в серию компактный энергоэффективный смотровой светильник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Во втором квартале текущего года на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг "Швабе") запущен в серийное производство созданный инженерами предприятия компактный энергоэффективный смотровой светильник, предназначенный для освещения рабочего поля при проведении различных операций и осмотров в лечебно-профилактических учреждениях, сообщает пресс-служба холдинга.

"Наша новинка оснащена энергоэффективным светодиодным осветителем. При потребляемой мощности 35 Вт светильник обеспечивает освещенность до 50000 лк на рабочем расстоянии 0,8 метра", — сказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.