АСВ рассказало, когда вкладчики Межтопэнергобанка получат выплаты

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского Межтопэнергобанка, у которого ЦБ РФ в четверг отозвал лицензию, начнутся не позднее 3 августа, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, будут отобраны на конкурсной основе не позже 26 июля, говорится в сообщении.

Как сообщал регулятор, Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах; неадекватно оценивал кредитные риски; кредитовал компании, не ведущие реальной хозяйственной деятельности. В действиях руководителей и собственников банка прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Межтопэнергобанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Межтопэнергобанк 3 июля сообщал о проблемах в связи с нехваткой ликвидности, часть офисов была закрыта, остальные работали в консультационном режиме. В банке это объясняли негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Ранее, в июне, Межтопэнергобанк уже временно прекращал обслуживание клиентов. Тогда банк объяснял это техническими проблемами. Совет директоров Межтопэнергобанка 13 июля одобрил перечень мер по финансовому оздоровлению и восстановлению платежеспособности.

Межтопэнергобанк был основан в 1994 году. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 июля 2017 года занимал 108-е место в банковской системе РФ.