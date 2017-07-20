МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка "Югра", в котором Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сообщается на сайте агентства.
В среду представитель АСВ сообщил журналистам, что АСВ будет осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра", в который введена временная администрация, в соответствии с запланированным графиком. АСВ во вторник сообщило, что выплаты вкладчикам банка "Югра" через выбранные ранее пять банков-агентов начнутся 20 июля. Банками-агентами были выбраны "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Уралсиб".
В среду вечером Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора в свою очередь подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок.
Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.