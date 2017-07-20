"Северсталь" намерена консолидировать 100% акций Яковлевского рудника

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. "Северсталь" планирует консолидировать 100% акций Яковлевского рудника в Белгородской области, следует из материалов компании.

"Северсталь" намерена достичь соглашения с акционерами рудника о приобретении 100% акций Яковлевского рудника", — говорится в презентации компании. Как заявил РИА Новости источник, близкий к "Северстали", в настоящее время на отечественном рынке железорудного концентрата, где доминируют два основных производителя – "Металлоинвест" и "Ковдор", на этот продукт возникает неоправданная премия.

"Северсталь" самообеспечена концентратом лишь на 50%. Консолидация Яковлевского рудника позволит компании стабилизировать отечественный рынок железорудного концентрата", — полагает собеседник РИА Новости.

Ранее в четверг "Северсталь" сообщила о закрытии сделки по выкупу у Газпромбанка прав требований по предоставленным кредитам и накопленным процентам на сумму более 12 миллиардов рублей к ООО "Металл-групп", а также обеспечительных инструментов по данным кредитам. Сумма сделки составила 6 миллиардов рублей.

ООО "Металл-групп" владеет лицензией на отработку центральной части Яковлевского железорудного месторождения. Яковлевский рудник расположен в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии. Разведанные запасы Яковлевского месторождения, которое отрабатывает рудник, составляют около 9,6 миллиарда тонн. Добыча на руднике осуществляется подземным способом. Содержание железа в руде составляет около 61%, руда не требует обогащения. Текущие мощности рудника составляют около 1 миллиона тонн в год, однако предприятие ранее начало работу по увеличению производственной мощности до 4,5 миллиона тонн в год.