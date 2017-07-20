Арбитраж Башкирии отклонил отвод судье по делу "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отклонил отвод судье Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей, иск был заявлен ответчиком из-за сомнений в ее беспристрастности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии в четверг продолжает рассмотрение иска "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.

В ходе заседания представитель АФК "Система" заявил, что у ответчиков имеются обоснованные сомнения в беспристрастности судьи Нурисламовой. Он отметил "тенденциозность" ведения процесса, которая заключается, по словам юриста, в том, что ходатайства истца удовлетворяются в полном объеме, при этом ни одно ходатайство ответчика удовлетворено не было. Всего на данный момент было заявлено 13 ходатайств, в том числе ходатайство о назначении финансово-экономической экспертизы, подчеркнул представитель ответчика. Кроме того, он заявил о неправомерном распределении судьей бремени доказывания, когда суд, по его словам, обязал ответчиков доказывать "отрицательный факт" — отсутствие убытков от реорганизации "Башнефти".

Ответчик также заявил о том, что судья Нурисламова нарушает процедуру рассмотрения дела и вынесла необоснованное определение об обеспечении иска.

"Приняты беспрецедентные не только в российской, но и мировой практике обеспечительные меры, когда по иску на 170 миллиардов рублей арестованы активы стоимостью 250 миллиардов рублей", — сказал представитель АФК "Система".

Он уточнил, что даже истцами признается стоимость арестованных активов в размере 185 миллиардов рублей, при этом разница — в 15 миллиардов рублей — сопоставима с бюджетами некоторых субъектов Федерации.

Представитель ответчика заявил также, что судья Нурисламова "гонит рассмотрение дела". "Сама судья Нурисламова менее чем за два месяца физически не способна изучить и вникнуть в суть столь существенного объема представленных документов", — заявил ответчик. Он отметил, что объем дела составляет примерно 4500 страниц, а само дело является очень сложным и прецедентным для российского права.

Юрист "Роснефти" в свою очередь отметил, что у истца было всего три ходатайства — об увеличении исковых требований, о привлечении в дело Республики Башкортостан и о принятии обеспечительных мер. "Все эти ходатайства, безусловно, должны были быть удовлетворены и не могли быть проигнорированы", — сказал он, отметив, что все принятые судьей определения по ходатайствам ответчиков продиктованы арбитражным процессуальным кодексом, а не личной волей Ирины Нурисламовой. "Считаем, что оснований для отвода не имеется, просим отклонить", — сказал представитель истца.

Представитель "Башнефти" назвал ходатайство ответчика об отводе судье "плачем Ярославны" и также просил его отклонить. "Все доводы (по отводу) направлены на затягивание процесса и сводятся к оценке принятых судьей решений", — сказал представитель "Башнефти", отметив, что доказательств отсутствия беспристрастности ответчиком не представлены, а решения судьи могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.

"Суд не находит оснований для отвода судьи Ирины Нурисламовой", — сказал заместитель председателя суда Максим Бобылев, рассматривавший заявление об отводе.