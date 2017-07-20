Цены на нефть снижаются после роста на данных по запасам в США

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после того, как в ходе торгов среды "черное золото" дорожало более чем на 1% на данных по недельным запасам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% — до 49,66 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась также на 0,08%, до 47,28 доллара за баррель.

В четверг Минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти. Так, согласно сообщению, коммерческие запасы сырья в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июля, снизились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 490,6 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали, что запасы снизились в меньшей степени — на 0,65%, или на 3,214 миллиона баррелей, до 492,186 миллиона баррелей.

Помимо этого, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,1 миллиона баррелей, составив 57,5 миллиона баррелей. Запасы бензина в США уменьшились на 4,4 миллиона баррелей, или на 1,9% — до 231,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,655 миллиона баррелей.

"За последние 15 недель запасы нефти в США снижались… 13 раз; и чаще всего снижения были выше прогнозов", — приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика Forex.com Фавада Разакзады (Fawad Razaqzada). Эксперт добавляет, что при этом запасы сырья в стране по-прежнему остаются возле высоких значений по сравнению со средними показателями.

Способствует коррекционному росту объем добычи нефти в США. Показатель в стране за неделю, по данным министерства, вырос на 0,34%, или на 32 тысячи баррелей в сутки, до 9,429 миллиона баррелей в сутки.