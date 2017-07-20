АФК "Система" заявила отвод судье в деле по иску "Роснефти"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Юристы АФК "Система" заявили отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирине Нурисламовой, рассматривающей иск "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, из-за сомнений в ее беспристрастности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прежде чем мы двинемся дальше, у нас отвод судье, поскольку судья принимает незаконное решение по вопросу обеспечительных мер, формально относится к допуску лиц, участвующих в деле. У нас есть сомнения в объективности и беспристрастности суда, поэтому мы заявляем отвод", — сказал представитель АФК.

В связи с рассмотрением данного ходатайства в судебном заседании объявлен перерыв.

Арбитраж Башкирии в четверг продолжает рассмотрение иска "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации.