Во Владивостоке бывший отель Hyatt вновь попробуют продать на аукционе

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Отель на мысе Бурный во Владивостоке (бывший Hyatt) вновь выставлен на продажу, аукцион должен состояться 24 августа, сообщается на сайте Российского аукционного дома.
Начало нового аукциона голландского типа (на понижение ставок) назначено на 11.00 мск 24 августа. Прием заявок начинается 20 июля и продлится до 22 августа. Начальная цена лота – 4,15 миллиарда рублей, минимальная цена – 2,9 миллиарда рублей. Торги проходят по поручению АО "Наш дом — Приморье".
В конце апреля глава края Владимир Миклушевский заявил о планах региона окупить затраты на строительство во Владивостоке отеля Hyatt за счет его продажи после достройки.
Ранее сообщалось, что экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. Также в результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности. В ноябре 2016 года сообщалось о задержании директора компании "Наш дом — Приморье" Сергея Запорожца.