В Приморье предложили распространить выравнивание энерготарифов на регион

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил добавить регион в список субъектов Дальнего Востока, где снижены тарифы на электроэнергию, сообщает администрация края.
Губернатор внес предложение на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Есть несколько направлений, где требуется вмешательство федеральных структур. В частности, Приморье не вошло в список дальневосточных регионов, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон по снижению энерготарифов для коммерческих потребителей. Причины понятны – в крае долгое время для потребителей тарифы на электричество не повышались, но есть же и крупные потребители – предприятия малого и среднего бизнеса, – для которых этот вопрос важен", – сказал Миклушевский, предложив внести поправки в федеральный закон, включив в него Приморье.
Левитин поручил Минтрансу проработать этот вопрос, а также представить предложения по льготным тарифам на авиаперевозки на Дальний Восток в летнее время.