В Приморье предложили распространить выравнивание энерготарифов на регион

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил добавить регион в список субъектов Дальнего Востока, где снижены тарифы на электроэнергию, сообщает администрация края.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, позволяющий снизить цену на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Он вносит изменения в закон "Об электроэнергетике", регулируя введение надбавки к цене на мощность для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири. Это не коснется населения ДФО, тарифы для которого ниже. Как ранее пояснялось, в большинстве регионов Дальнего Востока тарифы на электроэнергию значительно выше среднероссийского уровня, особенно это касается технологически изолированных электроэнергетических систем, например, Чукотки, Сахалина, Якутии и Камчатки.

Губернатор внес предложение на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Есть несколько направлений, где требуется вмешательство федеральных структур. В частности, Приморье не вошло в список дальневосточных регионов, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон по снижению энерготарифов для коммерческих потребителей. Причины понятны – в крае долгое время для потребителей тарифы на электричество не повышались, но есть же и крупные потребители – предприятия малого и среднего бизнеса, – для которых этот вопрос важен", – сказал Миклушевский, предложив внести поправки в федеральный закон, включив в него Приморье.

Также он поднял вопрос субсидирования внутрикраевых авиаперевозок. "Внутрикраевые маршруты достаточно популярны у населения, поэтому в будущем мы планируем приобрести четвертый самолет малой авиации. Но если для межрегиональных рейсов существует федеральная поддержка, то региональная авиация финансируется полностью из краевого бюджета", – отметил Миклушевский, предложив рассмотреть возможность альтернативного субсидирования.

Левитин поручил Минтрансу проработать этот вопрос, а также представить предложения по льготным тарифам на авиаперевозки на Дальний Восток в летнее время.