АСВ выплатит страховые возмещения вкладчикам банка "Югра" по графику

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра", в который введена временная администрация, в соответствии с запланированным графиком, сообщил журналистам представитель АСВ.
АСВ во вторник сообщило, что выплаты вкладчикам банка "Югра" через выбранные ранее пять банков-агентов начнутся 20 июля. Банками-агентами были выбраны "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Уралсиб".
В среду вечером Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. В пресс-службе регулятора в свою очередь подтвердили получение протеста и заявили, что ЦБ подготовит свою позицию в установленный срок.
"АСВ будет осуществлять выплаты в соответствии с запланированным графиком", — сообщил представитель госкорпорации.
Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.