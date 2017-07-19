Протест Генпрокуратуры по приказам ЦБ о банке "Югра" рассмотрят за 10 дней

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Протест Генеральной прокуратуры России в отношении двух приказов Центробанка, касающихся деятельности банка "Югра", должен быть рассмотрен в десятидневный срок в соответствии с законом, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство потребовало отменить два приказа ЦБ в отношении банка "Югра". Один из приказов касается введения трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов, другой — возложения на "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком сроком на полгода.

По словам Куренного, приказы изданы безосновательно, поскольку Банк России при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявлял нарушений со стороны "Югры". В связи с этим оснований для назначения временной администрации по управлению банком нет, считает представитель Генпрокуратуры.

Банк России издал два приказа в отношении "Югры" 10 июля. Как пояснял зампред Центробанка Василий Поздышев, причиной стали усматриваемые регулятором признаки недостоверности отчетности банка и подозрения в выводе активов и манипуляциях с вкладами.