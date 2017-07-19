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Экономика

В ЦБ не видят серьезных рисков в пенсионной системе

20:3619.07.2017
(обновлено: 20:40 19.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Серьезные риски в пенсионной системе России в настоящее время отсутствуют, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании Госдумы при рассмотрении законопроекта об ограничении расходов НПФ за счет пенсионных накоплений.

Стойка с буклетами в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Каких-то серьезных рисков, которые были на момент получения Банком России функций ФСФР, сегодня в пенсионной системе нет", — сказал он, отвечая на вопросы депутатов. Был "достаточно жесткий отсев" и из 104 негосударственных пенсионных фондов, которые работали с накопительным компонентом, в систему гарантирования пенсионных накоплений попали лишь 39 таких фондов, напомнил он первый замглавы ЦБ.

"Мы обеспечиваем надзор за функционированием этих фондов и предпринимаем в случае необходимости определенные надзорные меры для того, чтобы они действовали в соответствии с законодательством", — сказал Швецов. По его словам, ЦБ осуществляет постоянный мониторинг реализации инвестиционных стратегий со стороны пенсионных фондов и в тестовом режиме проводит стресс-тестирование выполнения обязательств НПФ в случае наступления различных макроэкономических сценариев.

Контроль всех участников рынка

Выплата пенсии в одном из отделений Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Плюс к этому мы очень внимательно следим за уровнями рейтинга, которые допустимо использовать НПФ при инвестировании в различные классы активов", — продолжил первый зампред ЦБ. С 14 июля закончился переходный период, и Банк России не использует больше в своих актах рейтинги "большой тройки" международных агентств, а использует рейтинги российских агентств. "И мы провели большую работу по валидации методологии российских рейтинговых агентств. И поверьте, что наш подход обеспечивает сегодня качество рейтинговой информации", — заверил Швецов.

ЦБ, по его словам, "достаточно серьезно" смотрит на качество происхождения капиталов у НПФ (кто внес эти капиталы, откуда они происходят) и предъявляет "достаточно серьезные требования" к менеджменту пенсионных фондов и их управляющих компаний, а также к условиям, на которых эти компании принимают от фондов средства в управление.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Мы очень серьезно смотрим на то, как работают спецдепозитарии. Это институты, которые гарантируют, что управляющие компании и НПФ не вступают в сговор, и исполняют все инвестиционные декларации, предусмотренные законодательством", — пояснил он.

"В совокупности все эти меры, понимание Банком России бизнес-модели НПФ гарантирует, что остались только устойчивые игроки, у которых есть определенная стратегия, направленная не на то, чтобы "схватить деньги и убежать", а на нормальное ведение бизнеса. И настройка этой пенсионной системы с помощью этого законопроекта создаст стимулы для того, чтобы инвестиции НПФ в российскую экономику имели больший срок — а именно "длинные" деньги нужны российской экономике — а, следовательно, и большую доходность", — резюмировал Швецов.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ku4eryviy22
А ЦБ вообще ни чего не видит, продолжительность жизни растёт (73 сейчас) население растёт за счёт азиатов - всё хорошо. ВСё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошооо...
20:46
19.07.2017
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