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Экономика

Госдума приняла в I чтении законопроект о синдицированном кредитовании

19:4619.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России. Архивное фотоЗдание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в среду в первом чтении правительственный законопроект о правовом регулировании отношений по синдицированному кредитованию.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ВЭБ надеется в конце года запустить проект по синдицированному кредитованию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее пояснял, что документ дополняет законодательство новеллами, относящимися к механизму синдицированных кредитов, и направлен на решение проблемы недостатка средств для финансирования крупных, капиталоемких проектов.

Российские инвесторы часто не готовы в одиночку нести риски, которые связаны с финансированием масштабных проектов, а механизм синдицированного кредита позволяет разделить риски с другими кредиторами. Принятие законопроекта повысит доступность кредитов и позволит увеличить объемы кредитования в реальном секторе экономики, отмечал глава кабмина.

По договору синдицированного кредита несколько кредиторов (синдикат) обязуются предоставить денежные средства заемщику, являющемуся юрлицом или индивидуальным предпринимателем. При этом заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, а также осуществить иные платежи, предусмотренные договором.

Документ может содержать элементы различных договоров, в том числе кредитных, договоры управления залогом, управления правами по синдицированному кредиту, договоры об объединении кредиторов. Участниками синдиката могут выступать кредитные организации, Банк России, Внешэкономбанк, иностранные банки, а также иностранные юрлица, если они правомочны заключать кредитные договоры в соответствии с законом своего государства, и международные финансовые организации.

Предложения по доработке

Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Путин призвал ускорить принятие поправок о синдицированном кредитовании
Профильный комитет по финрынку предлагает ко второму чтению закрепить за международными финансовыми организациями право исполнять функции управляющего залогом при синдицированном кредитовании. Одновременно предлагается уточнить, что обязательства заемщика считаются исполненными в момент их исполнения кредитному управляющему, а при его отсутствии — участникам синдиката кредиторов.

Дополнительного обсуждения, по мнению членов комитета, требует закрепление за кредитным управляющим несвойственной ему функции по направлению всем кредиторам сообщений о любых ставших известными агенту изменениях в финансовом состоянии. Законопроект предлагается дополнить положениями, регулирующими кредитование на условиях участия в кредите, имеющего две основные разновидности: участие в фондировании (funded sub-participation) и участие в риске (risk sub-participation).

Помимо этого, комитет по финрынку обращает внимание правительства и Банка России на необходимость изменения нормативных правовых актов в связи с принятием законопроекта. При этом комитет считает целесообразным распространить инструменты господдержки (субсидии, гарантии, спецсредства рефинансирования/возмещения) на синдицированные кредиты.

Действующие механизмы господдержки предполагают субсидирование (возмещение части расходов по процентам за пользование кредитом) по двусторонним кредитам. При этом возмещение процентных расходов по сделкам синдицированного кредитования не предусматривается.

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Экономика
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