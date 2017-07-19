В Воронежской области на две недели позже начали убирать ранние зерновые

ВОРОНЕЖ, 19 июл — РИА Новости. Воронежская область приступила к уборке ранних зерновых культур на две недели позже обычного из-за погодных условий, сообщило в среду правительство региона.

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только в воскресенье, 16 июля. Ход полевых работ в области стал основной темой встречи губернатора Алексея Гордеева с заместителем председателя правительства Воронежской области Виктором Логвиновым.

"На этой неделе сельскохозяйственные товаропроизводители 11 районов области приступили к уборке ранних зерновых культур… В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10-14 дней позже среднемноголетних", — говорится в сообщении.

Сейчас средняя урожайность составляет, по данным облправительства, 37,9 центнера с гектара. Наивысшая урожайность по зерновым отмечается в Подгоренском районе – 51,5 центнера с гектара. По предварительным данным, качество намолоченного зерна соответствует 4 и 5 классам. В 2016 году на эту дату было обмолочено 165 тысяч гектаров, намолочено 574 тысяч тонн зерна при урожайности 34,7 центнера с гектара

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет более 2,6 миллиона гектар, что на 51,9 тысячи гектар больше, чем в 2016 году. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предстоит убрать 720 тысяч гектаров озимых зерновых культур. Из них 700,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 14,6 тысячи гектар озимой ржи, 4,1 тысячи гектар озимой тритикале. Из 766 тысяч гектар яровых зерновых и зернобобовых культур — 55,1 тысячи гектар яровой пшеницы, 336,2 тысячи гектар ярового ячменя, 33,4 тысячи гектар овса, 20,8 тысячи гектар, гороха, 9 тысяч гектар проса, 36,9 тысячи гектар гречихи, 254,7 тысячи гектар кукурузы на зерно. Из 700,7 тысячи гектар технических культур — 133,1 тысячи гектар сахарной свеклы, 428,9 тысячи гектар подсолнечника, 104,3 тысячи гектар картофеля и овощных культур, а также 323,3 тысячи гектар кормовых культур.

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