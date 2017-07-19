АФК обжалует отказ назначить экономическую экспертизу по иску "Роснефти"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. АФК "Система" намерена подать апелляцию на решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего назначить финансово-экономическую экспертизу по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

"АФК "Система" будет подавать апелляцию на это решение судьи", — сказал он.

Ранее во вторник арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Системы" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти".

"Система" обосновала необходимость назначения экспертизы тем, что, по их мнению, в результате реорганизации "Башнефти" была исправлена "зацикленность владения акциями", что сделало компанию более открытой и позволило выйти на IPO.

По словам представителя АФК в суде, реорганизация не привела к убыткам "Башнефти", если оценивать 49,4% акций "Системы-Инвест" по балансовой стоимости. Ранее принадлежавшие "Башнефти" акции "Системы-Инвест" стоили 25 миллиардов рублей, а не 57 миллиардов рублей, как указано в иске "Роснефти". Таким образом, до реорганизации у "Башнефти" были активы в виде акций "Системы-Инвест" стоимостью 25 миллиардов рублей и долг "Системы-Инвест" по займам в размере 36,9 миллиарда рублей, в сумме — 62 миллиарда рублей, а получила "Башнефть" после реорганизации свои акции на 81 миллиард рублей. Они также подчеркнули, что погашение собственных акций не может причинить компании убытки.

Представители "Роснефти" в свою очередь выразили мнение, что в назначение экспертизы нет необходимости. Выход на IPO, по словам юриста, не имеет отношения к реорганизации, он был запланирован позже. "Башнефть" также сочла, что назначение экспертизы ответчику нужно для затягивания процесса.