АФК обжалует отказ назначить экономическую экспертизу по иску "Роснефти"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. АФК "Система" намерена подать апелляцию на решение арбитражного суда Башкирии, отказавшего назначить финансово-экономическую экспертизу по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.
"АФК "Система" будет подавать апелляцию на это решение судьи", — сказал он.
Ранее во вторник арбитражный суд Башкирии отклонил ходатайство АФК "Системы" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти".
"Система" обосновала необходимость назначения экспертизы тем, что, по их мнению, в результате реорганизации "Башнефти" была исправлена "зацикленность владения акциями", что сделало компанию более открытой и позволило выйти на IPO.
Представители "Роснефти" в свою очередь выразили мнение, что в назначение экспертизы нет необходимости. Выход на IPO, по словам юриста, не имеет отношения к реорганизации, он был запланирован позже. "Башнефть" также сочла, что назначение экспертизы ответчику нужно для затягивания процесса.